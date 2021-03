Michele Morrone tombe amoureux sans le vouloir dans le clip "Beautiful"

Michele Morrone de retour avec Beautiful

En attendant le tournage de la suite de 365 Dni et la saison 2 de Toy Boy sur Netflix, Michele Morrone se consacre, non pas à la recherche de l'amour car il n'a pas le temps pour ça, mais à sa carrière musicale. Vous avez pu écouter ses talents de chanteur avec son premier album "Dark Room" qui ne sera sûrement pas le dernier puisque le bel italien vient de sortir un nouveau single intitulé Beautiful.

Un nouveau single dans lequel Michele Morrone parle "du pouvoir de l'amour" : "Il raconte l'histoire d'une personne, sans problème, qui ne s'attend pas à ce que l'amour lui tombe dessus. Parfois, lorsque l'on tombe amoureux d'une personne, on ne se sent pas encore prêt à se mettre avec quelqu'un. En fait, plus on cherche l'amour, moins on le trouve", a expliqué la star dans une vidéo YouTube. Une histoire assez similaire avec la vraie vie de l'interprète de Massimo dans 365 Dni car pour le moment, il ne souhaite pas se caser.

Un divorce difficile

Côté clip, Michele Morrone a décidé de rester fidèle au récit de son morceau Beautiful puisqu'il tombe amoureux sans le vouloir après une belle rencontre avec une sublime femme. Il se retrouve alors totalement perturbé et se demande s'il doit s'engager dans cette relation ou non. Mais si vous voulez en savoir plus sur la vie sentimentale du chanteur, sachez qu'il est divorcé de son ex-femme, Rouba Saadeh, avec qui il a deux fils, depuis 2018. Il est d'ailleurs tombé en dépression après leur rupture, cela expliquerait donc pourquoi Michele Morrone préfère rester célibataire aujourd'hui.