Niska retrouve son pote d'enfance Madrane dans le clip "Bandit chef"

Avant de partir en confinement, Niska nous a ambiancé avec son clip Siliconé, extrait de son dernier album "Mr Sal". Le rappeur a ensuite pris une pause forcée de deux mois, comme tous les artistes et nous, mais maintenant qu'on peut enfin reprendre un semblant de vie normale, Niska est reparti en studio pour travailler sur son nouveau morceau sur lequel il a invité Madrane.

Niska et Madrane dévoilent le clip de "Bandit chef"

Si vous ne le saviez pas encore, l'interprète de Méchant et son acolyte se connaissent depuis leur enfance, ils ont grandi ensemble à Evry. Ils ont déjà collaboré ensemble sur les sons Gros bonnet, présent sur la 1ère mixtape de Niska, et Matuidi Charo, mais après ces morceaux, Madrane a enchaîné les séjours en prison. Il est aujourd'hui libre et peut s'occuper comme il se doit de la promo de Bandit chef, son nouveau feat avec celui qui s'est clashé avec Aya Nakamura pendant le confinement teasé au mois d'avril.

Un nouveau feat dans lequel Niska s'essaie à la drill, alors qu'il est plutôt du genre à faire de la trap, et honnêtement, le résultat est plutôt réussi. L'interprète de Réseaux nous offre aussi un changement de style (et surtout la coupe de cheveux) dans le clip de Bandit chef, similaire à celui de Kob LaD dans Laisse Tomber, pour s'enjailler avec son crew et son frérot Madrane. Le nouveau look de Niska n'a pas manqué de faire réagir les internautes. On vous laisse juge !