Niska joue au "Méchant" avec Ninho dans le clip de leur featuring

Niska et Ninho passent en mode gangsters

Alors que Ninho voudrait faire du cinéma, en attendant, vous pouvez le voir dans le clip de Méchant au côté de Niska, posté ce lundi 23 décembre 2019 à 16h sur YouTube. Un titre extrait de l'album "Mr Sal", bientôt double platine.

Quant à la vidéo, produite par Dopewoy et réalisée par Liswaya, les rappeurs se la jouent gangsters. Avec pour décor une décharge de voitures, Niska et Ninho sont entourés de leur gang et clament qu'ils veulent du sang. D'ailleurs, du sang, il y en a dans le clip avec des corps qui semblent avoir été tués par balles.

En plus des meurtres, ls artistes en featuring s'amusent avec un lance flamme, des grosses voitures, une batte de baseball et des guns. Bref, le mot d'ordre de la vidéo Méchant, c'est la criminalité.

"J'suis dingue"

Dans les paroles aussi, Niska et Ninho ne font pas dans la dentelle. "Allez va là-bas (dégage, dégage) / Tu sais qu'on est les boss (tu sais qu'on est les kings) / Ils ont pété la came (ils ont pété la gov) / J'suis ressorti du poste (oui) je remets mes lacets / Dégage, dégage, dégage, dégage / Je remets mes lacets, méchant méchant / J'suis un dingue, encore nous" indique le refrain.

Ils balancent aussi à la fin de la chanson : "N.I c'est méchant, feat Zifukoro, on l'fait pour tous les charos / Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, retiens / N.I c'est méchant, feat Zifukoro, on l'fait pour tous les charos / Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, retiens / Eh-eh, eh / Eh, très très très très méchant".

A noter que Niska sera en tournée dans toute la France, avec notamment une date à Paris (à l'AccorHotels Arena le 21 avril 2020).