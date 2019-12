Ninho bientôt au cinéma ? Le rappeur voudrait devenir acteur

"Mon objectif est d'être le numéro un"

Très discret, Ninho a décidé de se confier au Parisien sur sa jeune mais déjà prolifique carrière. Son dernier album "Destin", sorti en mars 2019, a été certifié triple disque de platine et il fait partie du top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify cette année. Et le 20 mars 2020, il sera en concert à la salle de l'AccorHotels Arena (anciennement appelée Bercy).

"Je vais faire mon premier Bercy, seul, en mars prochain, ce qui me rend très fier trois ans et demi après y avoir assuré la première partie de Booba" s'est réjoui Ninho, "Mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mon objectif est d'être le numéro un". Et pour un jour réussir à dépasser tous les autres rappeurs, il travaille dur. "Je suis un charbonneur, un gros bosseur. Ce que je détesterais qu'on dise d'un de mes albums, c'est que je ne me suis pas foulé" a-t-il avoué.

"J'aimerais aussi me lancer dans le cinéma"

Celui qui jouait au parrain de la drogue avec Niro dans le clip KIM JONG II ne veut pas s'arrêter à la musique. Il a aussi envie de devenir acteur sur grand écran. "J'aimerais aussi me lancer dans le cinéma, écrire, produire, jouer dedans si je sais faire" a-t-il ainsi confié.Avant lui, d'autres grands noms du rap se sont prêtés à l'exercice comme JoeyStarr, Nekfeu, Fianso ou encore Orelsan.

"Avec des moyens et du travail, on peut faire de grandes choses" a assuré Ninho, "Mais le plus important, c'est de rester soi-même. Je ne manque jamais de respect à quelqu'un, car je sais que je peux tout perdre".