Koba LaD change de look dans le clip "Laisse tomber"

En deux ans, Koba LaD a connu une ascension fulgurante. Il s'est imposé dans le rap game avec son premier album "VII" et a marqué sa consécration avec le deuxième, "Les Affranchis", sur lequel il a collaboré avec Maes, Niska et Ninho. Que du lourd quoi ! En tout cas, même si Koba LaD compte repartir dans l'anonymat bientôt, il compte profiter encore un peu et faire danser la France : il a d'ailleurs dévoilé sur le plateau de Planète Rap que son troisième opus sortirait en septembre 2020 !

Koba LaD de retour avec "Laisse tomber"

Pour le moment, on ne connaît ni la tracklist, ni le nom de l'album, ni la cover et ni les feats... Koba LaD, qui a balancé le son Ça ira mieux demain pendant le confinement, a quand même teasé son nouveau projet studio avec le premier extrait Laisse tomber dont le clip vient de sortir.

L'occasion de voir que l'interprète de Mortel a décidé de changer un peu de look pour son retour avant son troisième album : fini les cheveux lâchés et les lunettes de soleil. Aurait-il opté pour ce nouveau style pour s'afficher plus simplement afin de retracer son parcours ? "J'viens d'là où la drogue est le meilleur commerce / Où les dealers de C baisent plus que des footeux, bitch / On chargeait, déchargeait pendant qu'tu criais, p*te / Et c'est pour mon crew que j'serai toujours al", balance Koba LaD dans Laisse tomber.