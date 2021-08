Clickbait : la série Netflix est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Les créateurs de séries adorent s'inspirer d'histoires vraies. Dirty John, New Amsterdam et même Sex/Life sont basées sur des histoires ayant réellement eu lieu dans la vie. Mais qu'en est-il pour le nouveau thriller addictif de Netflix, Clickbait ? Dans la série, la famille de Nick (Adrian Grenier) va tenter de sauver ce dernier, kidnappé et menacé de mort. Après sa disparition, Nick réapparait sur le web dans une vidéo, tenant une pancarte où l'on peut lire : "J'abuse des femmes. A 5 millions de vues, je meurs". Les proches de Nick et la police vont tenter de découvrir qui le retient, mais aussi qui Nick est vraiment.

Les créateurs se sont inspirés de vraies histoires pour créer Clickbait

Bien que Clickbait ne soit pas directement basée sur une histoire vraie, les créateurs de la série ont expliqué s'être inspirés de vraies histoires pour les 8 épisodes. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, le co-créateur Tony Ayres a confié que Clickbait est basé sur "un certain nombre de vrais crimes qui sont réellement arrivés". Pour créer le show, l'équipe a en effet réalisé un nombre "phénoménal" de recherches. Christian White, autre co-créateur de la série, a "écumé le monde à la recherche de vrais crimes où le virtuel se mêle au réel" a confié Tony Ayres. Un travail méticuleux qui a permis à l'équipe de se rapprocher de la réalité, tout en créant son propre univers.

"Nous avons été fascinés par l'idée de ces crimes qui sont nés depuis qu'Internet a débarqué dans nos vies" confie le créateur et producteur, toujours à Entertainment Weekly. Dans une autre interview donnée à Variety, l'équipe précise s'être inspirée de "deux à trois" vraies histoires. "L'une d'elle avait un lien avec le catfishing et nous savons été très intrigués par des exemples où des femmes se sont fait passer pour des hommes" confie Tony Ayres qui ajoute : "Dans cet âge de l'Internet, tout le monde a des secrets. Parfois, ces secrets sont fâcheux, parfois ils sont bénins, mais il y a des parties de nous que l'on montre et d'autres qu'on ne montre pas."