Clem saison 12 : tournage terminé, Lucie Lucas dévoile les nouveaux acteurs de la série

La saison 12 de Clem est dans la boîte

Alors que 2021 n'est pas encore tout à fait terminée, on a déjà une bonne raison d'avoir hâte d'être en 2022. Non, la Covid-19 n'aura pas disparu d'ici-là (malheureusement), mais c'est l'an prochain que TF1 diffusera la saison 12 de Clem. Et si la chaîne n'a pas encore dévoilé de date de sortie / diffusion précise, celle-ci pourrait ne pas être trop éloignée.

En effet, comme vient de le confier Lucie Lucas sur Instagram : ce jeudi 23 décembre 2021 était "le dernier jour de tournage de la saison 12", cinq mois seulement après ses débuts. Et si l'on se fie à ses propos, ces nouveaux épisodes devraient être absolument incroyables à suivre, "Comme toujours c'était intense, drôle, excitant !!! Encore quelques mois de patience et vous pourrez découvrir ce nouveau chapitre plein de belles surprises". C'est bon, on est hypé !

Les nouveaux acteurs se dévoilent

Bien évidemment, la comédienne n'a pas dévoilé le moindre détail sur les nouvelles intrigues à venir. En revanche, en tant que gentille Mère Noël, elle n'a pas hésité à déjà nous offrir un premier cadeau très spécial. Et pour cause, toujours sur Instagram, Lucie Lucas a mis en ligne quelques photos inédites du tournage sur lesquelles "de nouvelles têtes font leur apparition".

Au programme ? Si on y retrouve des visages familiers comme Agustin Galiana (Adrian) ou encore Loup-Denis Elion (Matthieu), on peut surtout y apercevoir la présence d'Héléna Noguerra qui devrait incarner Iris Kahn aka la future mentor de Valentin à l'école de design, mais également François-David Cardonnel, un nouvel acteur au rôle très attendu. La raison ? Il devrait incarner Jérôme, le célèbre ex-compagnon de Clem, absent depuis déjà 5 ans et qui était jusqu'à présent interprété par Benoît Michel. Du drama à venir ? Le retour d'un grand amour ? A suivre...