Clem saison 12 : "C'est le pire changement possible", les fans en colère face au nouveau visage de Jérôme

Un nouvel acteur pour Jérôme dans Clem...

Ce lundi 28 mars 2022, la série Clem a fait son grand retour sur TF1 avec les premiers épisodes de la saison 12. Et à cette occasion, une petite surprise inattendue a été réservée aux fans : Jérôme - l'ex de l'héroïne incarnée par Lucie Lucas et père d'Emma, est réapparu à l'écran après 5 longues années d'absence.

Le twist ? Ce retour s'est dans le même temps accompagné d'un changement de visage. En effet, alors que Benoît Michel était jusqu'à présent connu pour être l'interprète de ce personnage, le comédien a finalement été remplacé cette année par François-David Cardonnel. La raison d'une telle évolution ? Benoît Michel, qui était déjà à l'origine du départ de Jérôme en 2017, n'a tout simplement pas souhaité reprendre son rôle.

... les fans en colère

Or, si on comprend donc que ce changement n'est pas véritablement lié à une volonté initiale des créateurs de Clem, cette circonstance atténuante ne suffit pas encore à calmer la colère des fans. Tandis que Lucie Lucas avait déjà exprimé sa déception vis-à-vis de ce remplacement au micro de TéléStar, "J'ai un peu pété un câble parce que ce n'était pas le même acteur, et je trouve ça vraiment dur pour le public de devoir s'habituer à un nouveau visage", les internautes ne se sont pas montrés tendres sur Twitter hier soir durant le visionnage.

"Mais pour le nouveau Jérôme, ils pouvaient pas prendre un acteur brun au moins ?" a déploré une fan, tandis qu'une autre n'a pas caché être désormais dans le déni, "C'est un prank, c'est pour nous tester voir si on allait se rendre compte ou non. Maintenant donnez nous la vraie saison avec Jérôme qui ressemble à Jérôme". Décrit comme "le PIRE changement d'acteurs possible", il apparaît évident que ce bouleversement créatif ne devrait pas être adopté par le public avant encore un bon moment, "Ca me fait tout drôle parce que pour moi l'acteur qui joue Jérôme c'est juste un gagnant de Koh-Lanta".