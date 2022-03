Clem saison 12 - Benoît Michel (Jérôme) remplacé par un nouvel acteur : Lucie Lucas n'a pas kiffé, "J'ai pété un câble"

Déjà 12 saisons pour Clem ! Lancée en février 2010, la série portée par Lucie Lucas revient pour une saison 12 de 6 épisodes avec de nouvelles surprises à la clé. Et l'un des plus grosses d'entre elles, c'est le retour de Jérôme ! Souvenez-vous, en janvier 2017, Benoît Michel annonçait son départ de Clem dans la saison 7. Et il ne revient pas puisque la production a préféré recruter un nouvel acteur : c'est François-David Cardonnel qui reprend le rôle. Un changement qui ne va sûrement pas faire l'unanimité.

Lucie Lucas a "pété un câble" en découvrant le nouveau Jérôme

En attendant de découvrir la réaction des fans de Clem, Lucie Lucas est revenue sur ce grand remplacement dans une interview pour TéléStar. L'interprète de l'héroïne a dévoilé qu'elle avait été un peu choquée de ce changement, qu'elle trouve quand même "intéressant" après coup. "J'ai un peu pété un câble parce que ce n'était pas le même acteur, et je trouve ça vraiment dur pour le public de devoir s'habituer à un nouveau visage. Et en même temps, on peut très bien comprendre que Benoît Michel n'était pas disponible à ce moment-là." a-t-elle confié. Lucie Lucas a aussi confié qu'elle a d'abord trouvé que François-David Cardonnel ressemble plus à Mathieu Spinosi qui jouait Julien qu'à Benoît Michel.

>> Clem : Alyzée de retour ? Elodie Fontan ne dit pas non ! <<

"Il y a quelque chose de commun dans leur personnalité"

Au final, Lucie Lucas avoue qu'elle a apprécié ce changement. "Physiquement, ils sont très différents et pourtant, il y a quelque chose de commun dans leur personnalité et je trouve que François-David incarne super bien le personnage de Jérôme, il a trouvé l'essence du personnage" a-t-elle expliqué dans une interview à PRBK.