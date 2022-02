Clem : Alyzée de retour ? Elodie Fontan ne dit pas non !

Depuis ses débuts, Clem a perdu pas mal d'acteurs. Et certains manquent plus que d'autres. C'est par exemple le cas de Victoria Abril alias Caroline, Kevin Elarbi qui jouait Hicham ou bien Alyzée, incarnée par Elodie Fontan. Lors de la saison 9, l'actrice a décidé de faire ses adieux à la série pour se consacrer à d'autres projets. "Je pense qu'il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, pour aussi vous préserver et ne pas vous lasser" avait-elle posté sur Instagram après la diffusion de son dernier épisode.

Si, dans la saison 12, Clem va faire revenir un personnage sous les traits d'un nouvel acteur, se pourrait-il que l'on revoit la BFF de Clem et ex d'Adrian (Agustin Galiana) dans un épisode prochainement ? Il ne faut pas perdre espoir !

Elodie Fontan ouvre la porte pour un retour dans Clem

Alors qu'elle enchaîne les rôles au cinéma, notamment dans les films de son compagnon Philippe Lacheau, Elodie Fontan avoue ne pas dire non pour revenir dans la série qui l'a fait connaître. L'actrice, actuellement dans Super-héros malgré lui et prochainement dans Qu'est-ce-que j'ai fait au Bon Dieu 3 a confié à Gala qu'elle est ouverte à un retour dans Clem. "Ça dépend de la proposition et à quel point c'est cohérent de revenir" a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'elle sera pour reprendre son rôle dans "un épisode où ils font revenir tous ceux qui sont partis". On compte sur vous TF1 !

Même plusieurs années après son départ de Clem, elle avoue aussi être encore en contact avec les acteurs de la série dont Lucie Lucas, Kevin Elarbi et Agustin Galiana. "On s'aime beaucoup. Ce sont des gens que je garde dans mon coeur, bien évidemment" a-t-elle expliqué.