Chosen : le podcast avec Clara Marz et Manon Bresch aux airs de Riverdale et 13 Reasons Why

Un air de Riverdale et de 13 Reasons Why, avec la french touch

L'histoire de Chosen ? Marco, le mec le plus populaire de son lycée, tombe du toit lors d'une soirée. Alors que tout le monde pense que c'est un suicide, Maï (Clara Marz), sa petite amie, est sûre que c'est un meurtre. Elle demande l'aide de Jo (Manon Bresch), la nerd du lycée et amie d'enfance de Marco, qui enregistre tout ce qui se passe au lycée en vue d'un podcast. Grâce à ces audios, Maï et Jo vont essayer de résoudre cette affaire. Alors s'agit-il d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide ? Cette enquête d'ados rappelle les séries comme Riverdale, Elite, 13 Reasons Why, Les Justicières (Get even) sur Netflix, et même un peu Pretty Little Liars.

En plus de la mort étrange d'un lycéen, la série podcast évoque plusieurs sujets phares qui parlent aux ados, du harcèlement (lutte dans laquelle Clara Marz est très impliquée), en passant par l'alcool et la drogue ou encore les histoires de coeurs. De quoi plonger dans le quotidien d'un groupe d'ados, avec une enquête et des rebondissements en prime.