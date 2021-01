Charlotte (L'amour est dans le pré 2020) agressée : elle se montre le nez cassé à l'hôpital

Charlotte de L'amour est dans le pré 2020 s'est fait casser le nez

Dans L'amour est dans le pré 2020 sur M6, Charlotte avait été accusée de faire semblant avec Laurent. Finalement, la prétendante s'était mise en couple avec l'agriculteur, de quoi faire taire les mauvaises langues. Celle qui est aujourd'hui séparée de Laurent a posté une photo sur son compte Instagram pour faire un bilan de 2020 et fêter une bonne année 2021 à ses abonnés. En légende du post, elle a ainsi écrit ce 12 janvier 2021 : "Le temps de tourner la page, de mettre un point final. Un nouveau départ, une nouvelle année. 2020, une année que je ne pourrais oublier. Une aventure de plusieurs mois très intenses. @adpm6 @m6officiel On efface tout, et 2021 est là. 30 ans. Un nouvel appartement. Un nez cassé. Et nous sommes que le 12 janvier. Elle s'annonce encore bien mouvemente cette année. Mais de belles choses nous attendent, je le sais".