L'amour est dans le pré 2020 : Charlotte fait-elle semblant avec Laurent ? Elle répond aux critiques

Charlotte, prétendante pour le buzz ?

Participer à l'émission l'Amour est dans le pré en étant totalement déconnecté du monde agricole, est-ce vraiment possible ? C'est la question qui est posée par de nombreux téléspectateurs depuis que Charlotte a débarqué pour la première fois dans la vie de Laurent. Et pour cause, à l'inverse de ses nombreuses concurrentes, cette jeune mère de famille n'est pas la plus à même de s'intéresser à l'univers de cet éleveur de vaches.

Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les réseaux sociaux s'enflammer à son encontre et découvrir de nombreux internautes l'accuser de profiter du programme pour faire le buzz et se moquer ouvertement des sentiments de Laurent. Et forcément, cette avalanche de haine, décrite comme "un déferlement" par Charlotte auprès de Non Stop People, n'a "pas été facile à encaisser". Elle l'a avoué, elle est désormais totalement perdue devant ces réactions, "Je ne sais même pas si je dois me justifier ou pas".

La mère de famille se défend

Néanmoins, face à cette situation totalement inattendue, la prétendante a tout de même tenu à rassurer tout le monde sur la sincérité de sa participation, "En tant que maman toute seule, je ne me serais jamais permis d'écrire un courrier si cela n'avait pas été sincère." Contrairement à ce que le montage de l'Amour est dans le pré peut laisser paraître, "Parler d'un manque de sincérité, ça reste une diffusion d'un speed-dating de dix minutes...", elle n'a pas envoyé naïvement sa lettre à Laurent, "Je savais qu'en faisant cela, j'engageais énormément de choses. Je savais qu'on allait me voir comme la petite jeune citadine. Forcément, on a deux milieux totalement opposés, deux vies totalement opposées."

Alors, pourquoi l'avoir fait ? Parce que l'amour est justement quelque chose qui ne se contrôle pas. De fait, malgré l'univers de Laurent qui lui était totalement inconnu, "Je ne connaissais absolument pas 'L'amour est dans le pré'. Je suis tombée sur le portrait de Laurent par hasard", elle n'est pas restée indifférente à ce que dégageait le célibataire à l'écran, "C'était le côté homme sensible, très famille. Des critères qui sont très importants pour moi. J'ai une petite fille de trois ans donc je me suis reconnue dans son portrait. J'ai envie de refaire ma vie." Finalement, c'est bien là l'important. Et puis surtout, Laurent est assez grand pour prendre la bonne décision.