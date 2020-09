Laurent (L'amour est dans le pré 2020) touché par le coronavirus ? Il répond

C'est un Laurent amaigri que l'on a retrouvé ce lundi 14 septembre 2020 dans L'amour est dans le pré 2020. Et pour cause, Karine Le Marchand a confié que l'agriculteur était tombé malade durant le confinement et avait perdu 7 kilos entre le tournage de son portrait en février dernier et celui des speed dating en juin. A-t-il été touché par le coronavirus ? Il répond.