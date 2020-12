Charlotte (L'amour est dans le pré 2020) séparée de Laurent, elle se confie sur leur rupture 💔

L'aventure L'amour est dans le pré 2020 ne s'est pas terminée par un conte de fées pour tout le monde. Si Mathieu et Alexandre vont bientôt se marier et Jérôme et Lucile filent toujours autant le parfait amour, comme Laura et Benoît ou encore Florian et Lola, Laurent et Charlotte, eux, ne sont plus en couple actuellement. Leur love story a pris fin trois mois après le tournage de l'émission de M6 comme l'a confié l'agriculteur dans le bilan partie 2 : "Je ne lui ai pas dit de partir, mais je ne l'ai pas retenue non plus. Ca n'a pas marché. Sa jeunesse, son caractère, elle est pleine de vie, mais ça a été difficile."

"Commencer à vivre sur des non-dits, c'était impossible"

De son côté, Charlotte s'est exprimée sur leur rupture sur Instagram : "Notre histoire, on a préféré la vivre hors caméra, pouvoir apprendre à se découvrir et ne plus se quitter. Je sais qu'on a eu la chance de vivre ce qu'on a vécu, qu'on a partagé de belles choses mais aussi envisagé pleins de beaux projets. Qu'on s'est aimé très fort, peut être un peu trop, un peu trop vite. Qu'il faut être prêt pour commencer une nouvelle vie, c'était trop tôt."

La jeune maman a ensuite confié : "Puis la diffusion, un condensé de souvenirs.. D'une infime partie de notre histoire qui me rappelle chaque lundi que mon coeur a pu être lourd. Que des fois c'est simplement question de timing. lire entendre que j'ai eu peur de l'ampleur des problèmes est complètement faux que j'étais prête à les vivres un à un, seule contre tous pour lui avec lui près de lui. Mais que commencer à vivre sur des non dits c'était impossible. Mon histoire est belle certes un peu courte, qui nous a certainement brisé tout les deux mais c'est la nôtre."