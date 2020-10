Chadwick Boseman : son frère Kevin Boseman lui aussi atteint d'un cancer, il annonce sa rémission

"La détection précoce sauve des vies"

Alors que Disney et Marvel auraient pris une décision pour Black Panther 2 suite au décès de Chadwick Boseman qui jouait le héros, Kevin Boseman s'est réjoui d'avoir enfin une bonne nouvelle en cette année 2020 particulièrement terrible. "Même si cela a été une année de profonde perte et de tragédie pour beaucoup d'entre nous" a rappelé celui qui a perdu son petit frère, cette rémission "est une bonne nouvelle. De quoi sourire. De quoi crier. J'espère que vous souriez et criez avec moi".

"Le cancer est une chose sur laquelle la plupart d'entre nous n'a aucun contrôle. Nous ne pouvons que contrôler nos réponses, ce qui implique d'être proactif au sujet de nos soins de santé à la fois physiques et mentaux" a-t-il ajouté, avant d'appeler les gens à se faire diagnostiquer très tôt pour sauver un maximum de vies face au cancer : "Demain n'est pas certain et la détection précoce sauve des vies. La santé est la richesse. La vraie richesse".