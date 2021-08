Camping Paradis : Vincent Lagaf aurait dû jouer Tom à la place de Laurent Ournac

Pendant que de nouveaux agriculteurs chercheront l'âme soeur dans L'Amour est dans le pré sur M6, Vincent Lagaf tentera de passer des vacances tranquilles dans Camping Paradis ce lundi 30 août 2021 sur TF1. En effet, l'ex-animateur star de la chaîne profitera d'un nouvel épisode inédit de la série pour se glisser dans la peau de Jo, un ami de Tom et le directeur du cirque traditionnel Narboni.

Vincent Lagaf future star d'une série ?

Un retour à l'écran très attendu des téléspectateurs et un rôle qui fait aujourd'hui le bonheur du principal intéressé. Au détour d'une interview accordée à Télé-Poche, Vincent Lagaf n'a pas caché avoir quelques ambitions élevées à travers cette opportunité, "J'attends qu'elle me donne d'autres occasions de jouer la comédie. Je le fais actuellement en tournée avec la pièce Pair et manque".

Il l'a effectivement rappelé, cela fait un moment que l'ex-animateur du Bigdil et du Juste Prix rêve de projets de fictions, "Du temps de ma gloire en access prime time, j'avais exprimé à TF1 l'envie de faire de la fiction". Et si son essai avec le téléfilm Cher radin diffusé en 2012 n'avait pas été concluant à l'époque, il espère que les choses évolueront positivement cette fois, "Si TF1 veut me confier les rênes d'une série, pourquoi pas... Mais je ne veux surtout pas décevoir le public". Autant dire que les audiences et les retours seront scrupuleusement analysés demain matin.

Le comédien aurait dû avoir le rôle de Laurent Ournac

Pour l'anecdote, l'arrivée de Vincent Lagaf au casting de Camping Paradis aurait pu se faire bien plus tôt. A dire vrai, la cultissime série de TF1 aurait pu être lancée avec lui. "Les gens l'ont oublié, mais au départ, cette série avait été écrite pour moi, a révélé le comédien à Télé 7 Jours. Je devais le faire, et puis il y a eu une embrouille, et c'est Laurent Ournac qui a obtenu le rôle".

Cependant, rassurez-vous, il n'y a désormais aucune jalousie ou tension entre les deux stars. Vincent Lagaf l'a rapidement précisé, il est au contraire le premier fan de l'interprète de Tom, "Je le trouve très sympathique et j'avais envie de faire sa connaissance. C'est la première raison [de sa venue sur la série]".