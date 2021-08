L'amour est dans le pré 2021 : pourquoi les agriculteurs ne reçoivent pas tous les courriers ?

Les agriculteurs ne reçoivent pas tous les courriers

Après Koh Lanta, La légende sur TF1, c'est L'amour est dans le pré 2021, autre émission incontournable de la télévision, qui s'apprête à faire sa rentrée sur M6. Ainsi, c'est ce lundi 30 août 2021 que les premiers speed-dating des agriculteurs seront diffusés. Un moment toujours mémorable à l'écran, mais qui n'est jamais très simple à organiser en coulisses.

Comme le révèle Télé-Loisirs, après la diffusion des portraits des nouveaux célibataires, ce sont à chaque fois des milliers de lettres qui leurs sont envoyées. Problème ? Tous ces courriers ne peuvent logiquement pas être directement apportés aux différents coeurs à prendre au risque de les voir galérer à faire leur sélection et se retrouver face à des personnes malintentionnées.

Un énorme tri préparé en amont

De fait, un tri fastidieux est rapidement mis en place par l'équipe de l'émission afin d'éviter de mauvaises surprises lors du tournage. Objectif ? "traquer les mythomanes" uniquement là pour le buzz et "débusquer les personnes qui sont déjà en couple" afin de s'éloigner des possibles dramas et ne pas faire perdre de temps aux participants. Surtout, il est impératif de s'assurer en amont "que le casier judiciaire des prétendants est vierge". Il serait en effet dommage de voir un agriculteur se retrouver face à une personne dangereuse ou prête à tout pour l'arnaquer.

Selon le site, cette préparation "représente beaucoup de coups de fils" passés à différentes personnes et organismes capables de valider les profils, mais également "beaucoup de vérifications, notamment sur les réseaux sociaux". Une étape longue et peu réjouissante, mais qui se révèle efficace et "permet de présenter des profils qui sont fiables à 100%".

L'étonnante demande de Vincent

Pour l'anecdote, Vincent - le provençal de cette nouvelle édition, leur a même ajouté une tâche supplémentaire lors de cette étape. Auprès de Télé 7 Jours, il a en effet confessé avoir reçu "plus de mille messages et lettres". Un succès auquel il ne s'attendait pas, "C'est assez incroyable. Je suis flatté, ému, et, en même temps, déstabilisé", qui l'a donc motivé à s'imposer une règle très spéciale : ne pas connaître les visages de ses prétendantes.

Oui, l'équipe chargée de trier son courrier a eu pour mission d'enlever des enveloppes la moindre photo. "Sur une photo, il est facile de ressembler à une top model. Il suffit de mettre un filtre..." a confessé cet éleveur de chevaux. Si j'ai fait cette demande, c'est donc surtout pour jouer le jeu à fond et ne pas être influencé par le physique. Même si ce n'est pas évident. Cela m'a aussi permis d'essayer de déceler quelle personne se cache derrière une lettre et des mots". Va-t-il regretter ce choix ? Rendez-vous sur M6 pour le savoir.