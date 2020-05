Camille Combal, Nagui, Jean-Luc Reichmann... bientôt un public virtuel pour leurs émissions ?

Igor Trégarot, directeur général délégué d'AMP Visual TV a ainsi révélé à TV Mag que Camille Combal "va pouvoir revenir. Au moment où on se parle, on est en train de monter le plateau" de Qui veut gagner des millions ? et "ce jeudi on tourne une salve de quatre émissions pour une diffusion mardi. C'est une volonté de la chaîne et du producteur. Mais puisqu'il n'y a pas de retour du public, il a fallu s'adapter".

Leur idée est donc de pouvoir "accueillir un public sans qu'il soit présent sur le plateau grâce à des connexions avec 50 à 100 personnes". Ce public virtuel et les appels visio de Camille Combal et des personnalités ont été compliqués à mettre en place : "Il faut savoir qu'entre la réalité et une liaison Skype, il y a deux secondes d'écart. Zoom est une proposition qui nous a paru intéressante mais elle est complètement déconnectée du temps réel. (...) Quand un animateur pose la question, la réponse doit arriver instantanément. On s'est donné une norme de ne jamais être au-delà d'une seconde sur l'ensemble des signaux qu'on traite. Ça paraît simple, ça a été très compliqué mais on y est parvenu. On a trouvé la solution hier et on en est assez satisfait".

D'autres émissions feront de même

Alors que Jean-Luc Reichmann a annoncé le retour des 12 coups de midi sur TF1, le jeu télévisé devrait lui aussi avoir droit à un public virtuel. Tout comme N'oubliez pas les paroles animée par Nagui sur France 2. "L'animateur sur son plateau verra le public et inversement. Si ça fonctionne, il aura même la possibilité de s'adresser à une partie de son public" a précisé Igor Trégarot. Un modèle qui s'inspire ainsi de la version américaine de The Voice.