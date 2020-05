Les 12 Coups de Midi de retour : Jean-Luc Reichman annonce un gros changement

C'est une date notée dans l'agenda de tous les français : le 11 mai marquera le début du déconfinement en France. Et visiblement, c'est également ce jour-là que Jean-Luc Reichman retrouvera les plateaux des 12 Coups de Midi, son jeu quotidien sur TF1. Il l'a dévoilé sur son compte Instagram, toutes les conditions sanitaires ont été réunies pour obtenir le feu vert de la chaîne afin de relancer la production.

Grosse évolution pour Les 12 coups de midi

Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui attendent de voir jusqu'où Eric, l'actuel champion, est capable d'aller dans l'histoire du jeu, mais qui, étrangement, n'excite pas tant que ça l'animateur. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Reichman a bien évidemment précisé, "je suis content", mais il a également rappelé que les conditions de tournage allaient être différentes.

Afin de protéger la santé de toutes les équipes et des candidats, mais également pour respecter les consignes du gouvernement sur les rassemblements autorisés, le plateau fera face à un gros bouleversement : "Il n'y aura pas de public. Alors la question c'est de se dire, lorsqu'il va y avoir le passage au rouge - il y a vert, orange et rouge. Je dirai : 'Qui dit rouge dit...' [imitation du silence]. Hum, ouais, c'est pas la même ambiance. C'est pas du tout la même ambiance sans le public".

Vous l'aurez compris, les nouvelles émissions des 12 coups de midi - dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, auront une saveur particulière et Jean-Luc Reichman devra prendre sur lui et tout donner devant la caméra pour ne pas faire ressentir ce grand vide à l'écran. Un boulot monstre pour un animateur qui adore blaguer avec les spectateurs et qui nous rappelle que le déconfinement ne marquera pas (encore) un retour à la normale dans le monde...