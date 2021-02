Brooklyn Nine-Nine saison 8 : racisme, bébé, retour... ce que l'on sait déjà sur la suite

Une saison différente

Autre raison majeure du retard dans la production : les créateurs ont dû jeter à la poubelle de nombreux scénarios afin d'en écrire de nouveaux. La raison ? Face à l'émergence du mouvement Black Lives Matter aux USA, l'équipe de la série a pris conscience qu'elle ne pouvait plus se permettre de passer à côté de certains sujets et qu'il était désormais important pour B99 d'affronter la réalité en arrêtant de toujours enjoliver le métier lié à l'univers de la police. Un choix fort, qui fait déjà le bonheur d'Andy Samberg. Auprès de People, le comédien a récemment révélé, "On est tous en contact et on discute sur la façon de faire une comédie sur la police en ce moment, et de comment réussir à trouver une façon de continuer à le faire qui nous semble moralement correcte. Je sais que l'on réussira, mais c'est un vrai défi, donc on verra comment on va se débrouiller."