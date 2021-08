Britney Spears mariée en secret ? Son supposé ex mari répond enfin

Britney Spears mariée en secret ? Le supposé ex mari, Jason Trawick, répond enfin à la rumeur

Alors que Britney Spears essaye d'enlever sa tutelle, et que son père a abandonné, une rumeur circule sur la chanteuse. L'interprète de Baby One More Time aurait été mariée en secret, en plus de ses 2 mariages déjà connus. Et si la star de la chanson n'a pas encore réagi, le supposé ex mari, Jason Trawick, a enfin répondu à la rumeur.