Britney Spears : après le topless, elle montre ses fesses et prouve qu'elles sont pas Photoshopées

Et comme Britney Spears n'écoute pas les haters, elle s'est encore une fois dénudée, en enlevant le bas cette fois-ci. Elle a montré ses fesses. "Voilà mes fesses" a annoncé Britney Spears, en légende du post Instagram, avec un émoji clin d'oeil et un émoji pêche. Un selfie pris devant le miroir de sa salle de bain. Mais rapidement, là aussi les critiques ont été nombreuses dans les commentaires de la photo. En plus de clasher l'interprète de Oops !... I did It Again pour le côté suggestif du cliché, plusieurs internautes l'ont accusée d'avoir utilisé Photoshop pour s'embellir le fessier.

Non, Britney Spears prouve en vidéo que ses fesses ne sont pas Photoshopées

Britney Spears qui avait demandé à enlever sa tutelle en juin 2021 a tenu à répondre aux critiques. Et elle a même décidé de prouver que ses fesses n'étaient pas Photoshopées, contrairement à ce que beaucoup d'internautes ont commenté. "Voici une vidéo pour que vous puissiez voir que c'est vraiment mes fesses" a-t-elle lâché en légende, preuve à l'appui avec la vidéo dont est issue la photo de son fessier. Une preuve que ses fesses sont bel et bien vraies, sans retouche, sans Photoshop et sans filtre.