Bright 2 : une suite toujours en projet sur Netflix, le réalisateur dévoile son plan

Bright 2 toujours en projet

Dans quelques semaines, Will Smith effectuera son grand retour au cinéma dans la peau de Mike Lowrey avec le film Bad Boys 3. Un projet qui réjouit déjà de nombreux fans et qui nous rappelle que le comédien n'a absolument rien contre les suites, malgré son absence de Suicide Squad 2. Une bonne nouvelle pour Bright, le célèbre film de science-fiction de Netflix sorti en 2017 ? Absolument.

Interrogé par Slashfilm sur la possible préparation d'un Bright 2 dans lequel Will Smith reprendrait son rôle de l'agent Daryl Ward, le réalisateur David Ayer a confié : "C'est toujours en développement. On travaille dessus et avec de la chance on va pouvoir mettre ça en place très rapidement".

Les secrets de ce monde dévoilés

Et afin de convaincre le public que cette suite est une bonne idée et redonner envie aux abonnés de Netflix de se replonger dans cet univers, David Ayer s'est montré passionné par ce projet : "C'est une excellente opportunité pour nous d'explorer encore plus ce monde. Je pense que les gens sentaient qu'il y avait encore plus de choses à découvrir".

Il est vrai que le premier film s'intéressait nettement plus à son enquête policière menée par Ward et l'orc Nick Jakoby (Joel Edgerton), et moins à la richesse de ce monde, un peu trop laissé en arrière-plan avec nos questions. Or, le cinéaste l'a affirmé, il est désormais prêt à nous répondre : "Les gens disaient 'Racontez-nous en plus sur le dragon. Parlez-nous de ça, de l'Histoire'. C'est un monde d'une grande richesse et nous allons en dévoiler bien plus".

Ne reste plus qu'à espérer que Will Smith trouvera rapidement du temps dans son agenda toujours bien chargé.