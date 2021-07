Black Panther 2 : T'Challa, Killmonger, nouvelle actrice... ce que l'on sait déjà sur la suite

De quoi ça parlera ?

Pour l'heure, aucun détail n'a réellement filtré sur l'histoire. Toutefois, Disney a laissé entendre que ce nouvel épisode profitera de l'absence du héros pour s'intéresser davantage à cet univers si particulier et passionnant, "On profitera de cette suite pour explorer le monde du Wakanda et ces autres personnages importants qui ont été introduits dans le premier film".

Autrement dit, préparez-vous à un film d'ensemble porté par différents héros au même niveau (ça ne devrait pas être un film solo classique), et à en prendre plein les yeux. Kevin Feige - le big boss du MCU, l'a d'ailleurs précisé, Ryan Coogler veut faire honneur à ce pays unique, "Une grande partie des comics, et même de ce que l'on pouvait voir dans Black Panther, est consacré au monde du Wakanda. Il s'agit d'un endroit qui mérite d'être exploré encore plus avec ses personnages et ses différentes sous-cultures. Ca a toujours été l'objectif principal de cette nouvelle histoire. L'ambition [est] de faire avancer la mythologie et le monde du Wakanda".

Killmonger de retour ?

Officiellement, Killmonger est mort dans le premier film. Pourtant, Michael B. Jordan - son interprète, l'a confessé, la mort de Chadwick Boseman a rabattu les cartes et le comédien se sent prêt à reprendre son rôle, "J'ai vraiment vécu une année difficile avec la perte de quelqu'un qui était proche. Et cette disparition est également dévastatrice pour la franchise. [Un retour] c'est quelque chose qui me tient réellement à coeur pour des raisons évidentes".

On ne sait pas si son envie sera écoutée, mais Michael B. Jordan a rappelé que l'équipe de Black Panther était sa deuxième famille aujourd'hui, "Ici, c'est comme une famille. On a vraiment créé une famille. Pouvoir retrouver ce monde c'est une possibilité qui, je pense, sera toujours sur la table". De quoi convaincre Ryan Coogler ? A suivre.