Black Panther 2 : Chadwick Boseman (T'Challa) de retour en version numérique ? Marvel répond

On a pu le voir avec Paul Walker dans Fast & Furious 7 ou Carrie Fisher dans Star Wars - Rogue One, les studios Hollywoodiens ont pris la fâcheuse habitude de ressusciter numériquement des comédiens morts afin de les intégrer dans de nouveaux projets. Aussi, après le récent décès de Chadwick Boseman, la star de la franchise Black Panther qui est encore loin d'être terminée, certains fans s'inquiètent déjà de voir Marvel utiliser une telle méthode pour le faire "revenir" dans la suite.

Pas de version CGI pour T'Challa

Une crainte légitime ? Pas du tout. Victoria Alonso (vice-présidente exécutive de Marvel Studios) l'a promis auprès de Clarin, le prochain film Black Panther va être réécrit et se fera donc sans T'Challa et son interprète, "Une version numérique ? Non, il n'y a qu'un seul Chadwick et il n'est plus avec nous."

Elle l'a par la suite ajouté, "Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons donc un peu de temps afin de voir comment nous pouvons retourner vers cette histoire et ce que nous pouvons faire pour honorer ce chapitre". Et alors que Victoria Alonso a également précisé, "Ce qui nous est arrivé était totalement inattendu, douloureux, tragique...", on peut comprendre que le concept d'utiliser une version numérique de Chadwick Boseman est considérée par le studio comme un manque de respect.

Un hommage à venir

Toutefois, si Chadwick Boseman ne devrait donc pas être le héros malgré-lui de Black Panther 2, il n'est pas impossible de tout de même le voir apparaître le temps d'un caméo (avec d'anciennes images ?) de quelques secondes. La boss de Marvel Studios l'a rappelé, "Ce qu'il a fait avec son personnage nous a permis de grandir chez Marvel et il a fait de son passage quelque chose d'historique. (...) Nous devons donc réfléchir avec soin à ce que l'on va pouvoir faire, comment, et penser à la façon dont nous allons honorer la franchise".

Et quand on sait que - selon les récentes rumeurs, c'est Shuri (Letitia Wright) qui pourrait reprendre le flambeau de T'Challa sous le costume de Black Panther, il ne serait pas surprenant de voir cette héroïne, particulièrement brillante avec la technologie, mettre en place un petit hommage à son frère pour le garder auprès d'elle.