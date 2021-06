Black M et Léa Djadja ont eu peur que leur enfant meure : il se confie sur la naissance d'Isaac

"On craignait qu'il ne survive pas" avoue Black M, à propos de son fils Isaac

Black M et sa femme Léa Djadja ont eu peur que leur enfant meure quand il était bébé. Le membre du groupe Sexion d'Assaut avec GIMS, dont la tournée Le retour des Rois a été reportée en 2022, est revenu sur la naissance compliquée de son fils, Isaac, pour Closer. Si aujourd'hui, son enfant a 9 ans et va bien, le papa a eu très peur lors de l'accouchement que son bébé décède. En effet, quand Léa Djadja était enceinte, elle a accouché "à 6 mois de grossesse". Leur fils est donc né prématuré, le 13 mars 2012. Leur bébé pesait 900 grammes. "Sa naissance a été un choc" s'est rappelé l'artiste, "il a été réanimé plusieurs fois". Les parents avaient alors tous les deux peur de voir leur enfant mourir : "Ma femme, Léa, et moi, on craignait qu'il ne survive pas".

Mais heureusement, le fils du chanteur et de la maquilleuse professionnelle qui était dans Incroyables transformations sur M6 (et a été remplacée par Ludivine Aubourg) s'en est sorti et a bien grandi. "Il a zéro séquelle mais, comme beaucoup de prématurés, il est hypersensible. Quand il est content, il l'est extrêmement, quand il a un petit chagrin, il est profondément triste" a précisé Black M, "Comme il l'exprime avec force, il est d'autant plus touchant et on est très proche de lui".

Black M et Léa Djadja ont eu un deuxième enfant, une fille

Malgré la peur du premier accouchement, Black M et Léa Djadja ont décidé d'agrandir leur famille. Ils avaient annoncé la deuxième grossesse de Léa à leurs nombreux abonnés sur les réseaux. Et ils sont devenus parents une nouvelle fois le 20 septembre 2020, d'une petite fille prénommée Kiki.