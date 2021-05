Sexion d'Assaut : la tournée "Le Retour des Rois" reportée à 2022, le groupe s'explique

Alors que les salles de concerts rouvrent petit à petit depuis le 19 mai 2021 - la dernière étape du déconfinement culturel sera le 30 juin avec un pass sanitaire - le groupe Sexion d'Assaut préfère encore attendre avant de fêter leur grand retour avec leur tournée "Le Retour des Rois". Alors que l'événement devait commencer le 1er juillet de cette année, Gims, Black M, Lefa et les autres membres ont finalement décidé de le repousser à... 2022. Les fans doivent donc encore patienter avant de retrouver les garçons sur scène.

Sexion d'Assaut en tournée en 2022 !

"La configuration de reprise des concerts de grande jauge en salles fermées reste encore incertaine, notamment pour les spectacles accueillant du public debout en fosse et à 100% de la capacité des salles. C'est pourquoi nous avons pris la décision, dans l'intérêt de notre public et des artistes, de reporter en 2022 la tournée de Sexion d'Assaut initialement prévue en 2021", a expliqué le groupe culte des années 2000-2010 sur son site officiel. Les deux concert à La Défense Arena à Paris, initialement prévus le 25 et 26 septembre 2021 sont donc reportés au 14 et 15 mai 2022. Découvrez toutes les nouvelles dates juste en-dessous !