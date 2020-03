Sexion d'Assaut de retour : Gims confirme l'album "Le retour des rois" !

En cette période de confinement à cause du coronavirus, on n'est pas contre l'idée de recevoir des bonnes nouvelles. On en a d'ailleurs une pour vous : Gims a confirmé le big come-back de Sexion d'Assaut avec l'album "Le retour des rois" dans un live avec son frère Dadju !