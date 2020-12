Sexion d'Assaut enfin de retour : le groupe annonce une tournée pour 2021 !

Le retour de Sexion d'Assaut est un événement attendu depuis plusieurs années maintenant. Il a souvent été repoussé, mais aujourd'hui, il se confirme réellement, d'autant plus que Black M a dévoilé un extrait de leur prochain album "Le retour des rois". Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment, mais en attendant d'en savoir plus, Gims, Lefa, Black M, Barack Adama, Maska, Doomams et JR O Crom ont dévoilé une belle surprise à leurs fans : l'annonce de leur grande tournée prévue pour 2021 !

Sexion d'Assaut annonce une tournée pour 2021 !

Alors que la crise sanitaire ne s'arrange pas vraiment, les salles de concert espèrent pouvoir réouvrir en 2021. La situation est encore très floue, mais Sexion d'Assaut a décidé de ne pas attendre pour balancer quelques dates de sa tournée spéciale pour son retour, qui démarre le 1er juillet 2021.

Entre des concerts à Nantes, Marseille ou Strasbourg, le groupe passera évidemment par Paris, à La Défense Arena, le 25 septembre 2021. Un show qui s'annonce historique ! Alors, si vous n'avez pas envie de louper les plus grands classiques de Sexion D'Assaut, Désolé, Avant qu'elle parte, Casquette à l'envers, Wati by Night, Ma Direction..., en live ne manquez pas l'ouverture des préventes ce vendredi 11 décembre à 10h sur le site officiel !