Sexion d'Assaut de retour : Black M dévoile un extrait de l'album "Le retour des rois" !

Pour quand le retour du groupe mythique Sexion d'Assaut est-il prévu ? Les fans se posent la question depuis plusieurs années maintenant et certains commencent à ne plus y croire... Qu'ils se rassurent, le come-back est toujours d'actualité comme l'a confirmé Black M en 2019. En mars 2020, Gims, lui, a annoncé que Sexion d'Assaut travaille sur un nouvel album, intitulé "Le retour des rois", qui pourrait bien sortir fin 2020 ou début 2021. En bref, c'est pour bientôt, mais le reconfinement va-t-il retarder le projet des rappeurs ?

Un extrait de l'album "Le retour des rois" dévoilé

On dirait bien que non puisque les sessions studio continuent pour finaliser l'opus "Le retour des rois". Black M a d'ailleurs donné un petit avant-goût du résultat en dévoilant un extrait inédit en story sur son compte Instagram : "Vivement la fin du confinement, cc @sexiond'assaut", a-t-il posté sur sa vidéo. Extrait inédit qui annonce un nouvel album prometteur et sûrement différent des autres car 8 ans se sont écoulés depuis le dernier "L'Apogée". Il a quand même l'air d'être fidèle au style de Sexion d'Assaut de 2010, le top !

En tout cas, les fans du groupe sont déjà au taquet : "Ils m'avaient manqué", "pépiteeee", "la même recette et ça marchera", "le retour sera historique", "je sens que ça va chauffer pendant et après le confinement", "vivement la fin du confinement parce que là, je ne tiens plus en place", "du lourd", "alors là, je dis oui !", peut-on lire sur Twitter et Instagram.