Black M et Léa Djadja bientôt parents pour la deuxième fois : leur grande annonce !

Si l'année 2020 est particulière pour tout le monde, elle est quand même marquée par de bonnes nouvelles comme la naissance du bébé de Joe Jonas et Sophie Turner et l'annonce de la grossesse de Laura Lempika, Stéphanie Clerbois, Nicki Minaj, Kamila (Secret Story 11) ou encore celle de Léa Djadja. Eh oui, la maquilleuse d'Incroyables transformations est enceinte de son deuxième enfant avec Black M, avec qui elle a déjà un petit garçon prénommé Isaac, né en 2012.

Léa Djadja enceinte de Black M pour la deuxième fois

Pour annoncer cette grande nouvelle, Léa Djadja et le chanteur ont organisé un photoshoot spécial avec des jeux d'ombre à l'aide d'une Toile pour mettre en avant le baby bump de la future maman : "Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attends un nouveau membre. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité", a-t-elle écrit en légende.

Léa Djadja a ensuite ajouté : "Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j'en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j'ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d'amour et de joie à transmettre." De son côté, Black M a posté : "Bientôt quatre inchallah." Le membre de Sexion d'Assaut et sa compagne n'ont pas dévoilé le sexe de leur deuxième bébé qui devrait arriver au mois d'octobre 2020.