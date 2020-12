Incroyables transformations : une nouvelle experte au casting pour remplacer Léa Djadja ?

Ludivine Aubourg à la place de Léa Djadja ?

En 2019, vous avez pu découvrir Incroyables transformations sur M6, une émission de relooking qui fait penser à Nouveau look pour une nouvelle vie. Sauf qu'à la place de Cristina Cordula, ce sont 4 experts qui aident les candidats à se métamorphoser après les demandes des proches. Jusqu'à présent, ce sont la maquilleuse pro et conseillère en image Léa Djadja (aussi connue pour être mariée au chanteur Black M), le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, la styliste et journaliste de mode Charla Carter et le chirurgien plasticien Frédéric Lange qui relookaient les candidats. Mais d'après Télé Star, une nouvelle experte va arriver : Ludivine Aubourg.

Et ce n'est pas tout, Ludivine Aubourg devrait prendre la place de Léa Djadja. En effet, c'est en tant qu'experte beauté que la nouvelle recrue aurait été choisie. Ce rôle était tenu par la pro des pinceaux qui est devenue maman d'un deuxième enfant avec Black M, ce qui signifie donc qu'elle pourrait quitter Incroyables transformations. Une rumeur qui semble se confirmer avec la nouvelle photo officielle de l'émission de M6 dévoilée par le média : Ludivine Aubourg est entourée par Nicolas Waldorf, Charla Carter et Frédéric Lange. Mais pas de Léa Djadja en vue !

Zoom sur la nouvelle experte d'Incroyables transformations

Mais qui est Ludivine Aubourg ? Dans son profil Instagram, l'influenceuse suivie par plus de 152 000 abonnés se décrit comme photographe. Pro des photos, de la beauté et des réseaux donc ! Mais avant de se faire connaître sur internet, c'est à la télévision que vous avez pu la voir. Avant de participer à Incroyables transformations sur M6, c'est en effet dans The Voice sur TF1 qu'elle a tourné.

Ludivine Aubourg était talent dans la saison 1 et dans la saison 2 de The Voice. Dans la première saison du programme, elle était dans l'équipe de Garou. Elle avait repris Stop de Sam Brown au auditions à l'aveugle et Firework de Katy Perry en battle. Dans la deuxième saison, l'ex chanteuse faisait partie de l'équipe de Florent Pagny. Elle avait interprété When love takes over de David Guetta feat. Kelly Rowland aux auditions à l'aveugle, I Will Survive de Gloria Gaynor en battle et fait un mashup de Crazy in Love de Beyoncé et Crazy de Gnarls Barkley lors du premier prime.