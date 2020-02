Black M déclare son amour à sa femme Léa dans un clip romantique

Dans son troisième album "Il était une fois", sur lequel il a collaboré avec Soolking et Heuss L'enfoiré (Dans mon délire), Bigflo & Oli (Sale journée), Koba LaD & Niro (Autour de moi), PLK (No no no) et Daks (Bon (Remix)), Black M parle de harcèlement, des SDF (Ainsi valse la vie), de sa mère ou encore de sa femme Léa Djadja. Comme vous vous en doutez, c'est le morceau Léa qui lui est dédié. "Tu m'as jamais trahi, jamais sali / Jusqu'à la fin, tu seras ma femme / Sois pas jalouse, je n'vois que toi / Et puis les autres ne sont pas de taille / Pas de taille, pas de charisme / Elles ne sont pas dignes de porter mon fils", chante l'interprète de Mon beau-frère.

Black M dévoile le clip romantique de Léa

Pour aller plus loin dans sa déclaration d'amour, Black M a profité de la Saint-Valentin pour tourner le clip de son dernier single Léa dans lequel il fait vivre un véritable conte de fées à sa femme Léa avec toutes ses surprises. Au programme ?

Petite balade en Cadillac et en bateau-mouche, séance de patin à glace accompagnée d'un petit déjeuner romantique, rendez-vous dans un cinéma pour découvrir un diaporama de photos d'eux depuis le début de leur histoire, il y a 10 ans, et prestations d'une chorale sur les bords de Seine. Le membre de Sexion d'Assaut sait y faire hein. "Chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée", écrit Black M à la fin du clip. C'est beau l'amouuuuur !