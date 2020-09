Black M et Léa Djadja parents : leur bébé est né, découvrez le sexe et le prénom

C'est en juillet dernier que Black M et Léa Djadja avaient annoncé la venue au monde de leur deuxième enfant dans un post sur Instagram. "Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attends un nouveau membre. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité." avait écrit celle que l'on retrouve dans Incroyables transformations sur M6. Black M et Léa Djadja sont déjà les parents d'Isaac né en mars 2012.