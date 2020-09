Claire Holt maman pour la deuxième fois : sa fille est née, découvrez son prénom

Claire Holt maman pour la deuxième fois : elle annonce la naissance de sa fille

Carnet rose pour Claire Holt et son mari Andrew Joblon ! Plus d'un an (17 mois plus préciément) après l'arrivée de son fils James, l'ex-actrice de The Vampire Diaries et The Originals a donné naissance à son deuxième enfant, qui est une petite fille ! C'est sur Instagram qu'elle a annoncé la grande nouvelle ainsi que le prénom de son bébé.