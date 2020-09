Lorie Pester devenue maman malgré l'endométriose : pourquoi elle a caché sa grossesse

Le combat contre l'endométriose continue pour plus de 2 millions de femmes ! Même si avoir un enfant est compliqué quand on est atteint de cette maladie, il ne faut jamais rien lâcher, comme Julia Paredes et Laëtitia Milot l'ont fait puisqu'elles sont aujourd'hui mamans. Une autre star atteinte d'endométriose commence elle aussi à découvrir les joies de la maternité : il s'agit de... Lorie Pester ! Eh oui, l'actrice de Demain nous appartient a donné naissance à son premier enfant comme elle l'a annoncé sur Instagram.

Lorie Pester annonce être devenue maman !

Une énorme surprise puisque Lorie Pester n'a jamais dévoilé être enceinte ! Du coup, pourquoi a-t-elle caché sa grossesse ? L'interprète de Je serai ta meilleure amie raconte dans un long message : "Nouvelle rentrée, nouvelle vie. J'attendais un peu avant de vous l'annoncer. J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritions, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité."

L'interprète de Lucie Salducci dans DNA poursuit : "Pour ces raisons, je n'avais rien dévoilé jusqu'à présent mais aussi par superstition. Pendant la grossesse je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j'en conviens... Après l'accouchement j'étais sur un petit nuage. Je n'en revenais pas, je voulais profiter de tous ces moments magiques et attendre le moment propice pour partager ce bonheur nouveau, inédit, irréel, avec vous. Je suis sûre que vous me comprenez."