Demain nous appartient : le retour de Lorie Pester repoussé... et simplement occasionnel ?

Certains téléspectateurs commencent à trouver le temps long sans Lorie Pester dans Demain nous appartient. La chanteuse et actrice a quitté la série (de manière temporaire) en avril 2019 pour se consacrer à ses autres projets, dont sa tournée : "Parfois, il faut savoir faire des choix. J'ai fait le choix de faire une pause", confiait-elle. Et alors que son break ne devait durer que un an, il pourrait finalement bien se prolonger comme l'a confié Lorie dans une interview accordée à Télé Loisirs.

"Si je reviens, ça ne sera pas pour du quotidien"

L'interprète de Lucie Salducci a de nouveau confirmé la nouvelle au micro de RTL : "Il y en a plein qui disent 'tu es partie en avril donc il faut que tu reviennes en avril parce que ça fait un an'. Là, en tout cas, en avril, ça sera pas du tout possible. Pour l'instant, avec les projets qui arrivent, ça va être un peu compliqué, ça sera sans doute plus qu'un an."

En tout cas, pas de panique, Lorie Pester compte bien revenir dans Demain nous appartient, quoiqu'il arrive, sauf que, mauvaise nouvelle, elle sera moins présente à l'écran à son retour : "L'envie est toujours là, j'ai mes potes là-bas, c'est une ambiance particulière, c'est la famille, c'est une belle série de qualité, quotidienne. J'ai envie de revenir, mais si je reviens, ça ne sera pas pour du quotidien. Ça sera pour une arche ou deux arches exceptionnelles, mais là je ne pourrai plus... J'ai envie de faire d'autres choses aussi."

"Je bosse sur un projet très personnel"

L'interprète de Ma meilleure amie a d'ailleurs déjà pas mal de projets en préparation : "Je suis retournée en studio pour créer de nouvelles chansons et je bosse sur un autre projet, très personnel, prévu pour la fin de l'année dont je ne peux pas encore parler. Mais l'aventure qui me tient le plus à coeur en ce moment, c'est la reprise de ma tournée le 7 février. La scène, c'est ma drogue, là où je me régénère", explique Lorie Pester à Télé Poche.