Benjamin Mendy accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle : le footballeur a été libéré sous caution

Benjamin Mendy a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire

Benjamin Mendy a été accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle. Des supposés viols et des agressions sexuelles qui se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021. Le footballeur français avait alors été placé en détention provisoire depuis fin août 2021. Mais l'AFP a annoncé que le défenseur de Manchester City a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire, ce ce vendredi 7 janvier 2022. L'athlète est donc sorti de la prison de Strangeways, à Manchester, où il avait été transféré.