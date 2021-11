Benjamin Mendy : deux nouvelles accusations de viol contre le footballeur

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France et défenseur de Manchester City, Benjamin Mendy passe désormais ses journées derrière les barreaux plutôt que sur un terrain de foot. Placé en détention provisoire en août 2021 après avoir été d'abord placé en liberté conditionnelle, le footballeur de 27 ans est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle qui se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021 à son domicile. Trois femmes, dont une mineure de 17 ans, ont porté des accusations contre le joueur français. Une affaire qui n'a pas fini de faire parler.

Deux nouvelles accusations contre Benjamin Mendy

Alors qu'il doit être présenté à la justice cette semaine, on apprend que Benjamin Mendy fait face à de nouvelles accusations de viol. Comme le rapporte l'agence de presse PA Media, le procureur aurait confirmé de nouvelles poursuites à l'encontre de l'international français. Il s'agit de deux nouvelles plaintes pour viol. Pour l'instant, aucun autre détail sur ces nouvelles plaintes n'a fuité.

En tout, Benjamin Mendy est donc accusé de six viols et d'une agression sexuelle. Ce mercredi 17 novembre 2021, le footballeur sera présenté au tribunal : il doit y révéler s'il plaidera coupable ou non coupable. S'il décide de plaider non coupable, son procès est déjà fixé au 24 janvier 2022. Jusqu'à présent, Benjamin Mendy a toujours nié les faits et la justice britannique a déjà refusé à trois reprises les demandes de libération sous caution déposées par ses avocats.