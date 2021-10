Benjamin Machet (Mamans & Célèbres ) clashé ses enfants : "Ne me cassez pas les burnes"

Benjamin Machet répond aux haters : "Je n'en ai rien à cirer de ce que vous pensez"

Après La Belle et ses Princes 1, Les Anges 5, Les Anges 6 ou encore Les Vacances des Anges, Benjamin Machet est désormais dans l'émission Mamans & Célèbres sur TFX. Un programme dans lequel l'ex candidat de télé-réalité montre son bonheur avec Sarah et leurs deux enfants : leurs fils Damian et Tao. Eh oui, Benjamin Machet est papa de deux fistons, et pense même à un troisième enfant. Mais dans l'épisode du 4 octobre 2021, certains téléspectateurs n'ont pas apprécié de voir un caprice de ses fils après avoir fait du manège. En les voyant en pleurs, ils ont critiqué Benjamin Machet sur l'éducation des enfants. Les haters ont même envoyé des messages sur les réseaux pour le tacler.

Benjamin Machet a tenu à mettre les choses au clair, dès le 5 octobre 2021 dans sa story Instagram : "1 : je n'en ai rien à cirer de ce que vous pensez. 2 : on fait le choix de participer à Mamans & Célèbres et donc de tout montrer, dont les difficultés qu'il peut y avoir avec nos enfants", "Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais, nous, on a choisi de tout montrer". "Et votre avis, je m'en branle complètement" a ajouté le père de famille.

Le papa de Mamans & Célèbres clashe les "commentaires pourris qui ne changent pas ma vie"

Benjamin Machet et Sarah, qui avaient raconté leur rencontre dans une interview pour PRBK, élèvent leurs enfants comme ils le veulent. Ce sont eux les parents de Damian et Tao, pas les internautes. Alors le papa a précisé : "Les enfants font des caprices et sont chiants par moment, c'est la vie normale. Heureusement que 90% des messages qu'on reçoit sont des messages positifs". "Ne me cassez pas les burnes avec vos commentaires pourris qui ne changent pas ma vie" a-t-il ajouté.

La saison 5 de Mamans & Célèbres est diffusée depuis le 20 septembre 2021, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.