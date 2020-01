Barbara Lune maman : elle a accouché, découvrez le prénom de son fils 👶

Un début de grossesse difficile

Barbara Lune a donc réussi à mener sa grossesse à terme, ce qui n'était pas forcément bien parti au départ : "J'ai contracté le CMV, (le cytomegalovirus) ce virus que n'importe quelle maman peut attraper et qui n'est pas automatiquement dépisté par tous les médecins (...) et qui peut causer aux foetus des maladies graves, handicapes lourds, et décès à la naissance. Plusieurs mois d'attente et 1h30 dans un tube pour enfin avoir un verdict, et tu t'es battu comme un lion mon coeur !", a-t-elle expliqué en novembre 2019 sur Instagram.