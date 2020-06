Balle Perdue : une suite en préparation ? Alban Lenoir nous répond

Les films français s'imposent de plus en plus sur Netflix. Après La Terre et le sang, avec Samy Seghir (Neuilly sa mère), la plateforme a mis en ligne sa nouvelle création cinématographique, Balle Perdue, réalisée par Guillaume Pierret. L'histoire ? Plutôt doué en mécanique, Lino (Alban Lenoir) se fait arrêter après un braquage qui tourne mal. Pour lui éviter la prison, la police lui propose un marché : trafiquer des voitures de police pour les aider sur le terrain. 9 mois plus tard, il se retrouve accusé à tort d'un meurtre. Il doit alors devoir retrouver la balle du crime, coincée dans un véhicule disparu, pour prouver son innocence.

Un Balle Perdue 2 ?

Si vous avez déjà vu le film à la Fast & Furious avec Ramzy Bédia, Rod Paradot, Nicolas Duvauchelle, Alban Lenoir et Stéfi Celma, vous connaissez la fin de l'histoire et vous vous demandez si un Balle Perdue 2 est possible. Les confidences de l'interprète de Lino en interview avec PRBK/Films Actu devraient vous plaire : "dès l'écriture, c'était l'idée. On voyait ça comme une franchise. On l'imaginait comme cela dès le début sans savoir qui allait distribuer le film. On va attendre de voir comment cela se passe le 19 juin. On va croiser les doigts en espérant un petit call de Netflix."

Alban Lenoir, vu aussi dans la série Marianne sur Netflix, et le réalisateur de Balle Perdue, Guillaume Pierret, ont déjà des idées pour la suite : "pendant le confinement, on en a pas mal parlé oui. On a eu le temps pour trouver des idées et des pistes pour la suite si on a la chance de pouvoir en tourner une." Il va juste falloir être un peu patient, courage !