Balle Perdue : Fast & Furious à la française sur Netflix avec Alban Lenoir et Ramzy Bedia

Vroum vroum sur Netflix

Vous avez grandi avec Taxi ? Vous n'avez jamais manqué un seul épisode de la saga Fast & Furious ? Vous avez déjà regardé des vidéos de tuning sur YouTube ? Bonne nouvelle, le film d'action 100% frenchy intitulé Balle Perdue - dont la sortie est attendue le 19 juin sur Netflix, est fait pour vous.

Au programme ici ? Lino est un as du bricolage. Mais pas de n'importe quel genre. La passion de Lino, c'est de trafiquer des voitures pour qu'elles aillent beaucoup plus vite et qu'elles ne craignent aucun obstacle devant elles. Après un petit séjour en prison à la suite d'un braquage raté, il est recruté par une unité spéciale de la police chargée de mettre fin à des go-fast. Sa mission ? Customiser des voitures de police pour les aider sur le terrain. Malheureusement, tout change quand il se fait accuser à tort d'un meurtre et qu'il part en cavale afin de prouver son innocence.

Un film d'action à la française efficace

On vous dirait bien de jeter un oeil à la bande-annonce pour avoir un aperçu du résultat final, mais celle-ci a totalement oublié le concept de spoilers et en dévoile beaucoup trop. Du coup, on vous la résume en quelques mots : ça explose de partout, il y a des courses poursuites badass sur les routes, il y a de la bagarre violente avec du pif paf pouf dans la figure, mais également une petite dose d'humour et un petit côté sombre sympatoche.

Qu'on se le dise, Balle Perdue de Guillaume Pierret ne révolutionnera pas le genre et semble empiler encore plus de clichés que Lionel Messi empile les buts avec le FC Barcelone. Néanmoins, pour une fois que l'on a le droit à un film d'action à la française efficace, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur, et puis surtout, le casting est plutôt cool avec entre autres Alban Lenoir, Ramzy Bedia, Stéfi Celma ou encore Nicolas Duvauchelle.