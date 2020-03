Fast and Furious 10 : un film lié à une promesse faite à Paul Walker selon Vin Diesel

C'est officiel, face à la pandémie mondiale de coronavirus, Universal a pris la décision de reporter la sortie au cinéma de Fast & Furious 9 au printemps 2021. Un coup dur pour les fans, mais également pour Vin Diesel, qui assurait récemment être prêt à partir à la rencontre de ses fans, même en Chine, pour les remercier de leur soutien.

Paul Walker voulait voir la saga s'étendre

Résultat, afin de rappeler au public que ce film est ultra important et qu'il ne faudra surtout pas l'oublier l'an prochain, l'interprète de Dom a sorti sa fameuse carte magique. En effet, dès que Vin Diesel a besoin d'attirer la sympathie des spectateurs sur lui et de jouer sur leur corde sensible pour les manipuler, il ne peut s'empêcher de parler... de Paul Walker.

Ainsi, à l'occasion d'une interview accordée à USA Today, Vin Diesel a assuré que Paul Walker - décédé en 2013 des suites d'un accident de voiture, était le premier à vouloir voir la saga Fast and Furious se poursuivre aussi longtemps au cinéma : "Il était toujours excité par le fait que nous continuions. Et il était fier de voir que son frère [Vin Diesel, ndlr] était le premier à penser à ces films avant le studio". Autrement dit, voir les nouveaux films Fast and Furious = répondre au bonheur de l'interprète de Brian.

Fast 10 lié à une fameuse promesse

Mais Vin Diesel ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Alors même que le film n'est pas encore tourné, il a déjà déclaré que le futur Fast and Furious 10 sera l'épisode le plus important de toute l'histoire de la franchise. Pourquoi ? Parce qu'il répondra à une soi-disant promesse. Et attention, pour cette réponse il nous a offert une masterclass.

Après avoir déclaré, "Je me souviens encore de l'énorme sourire sur son visage, 'Quoi ?! 10 films, c'est impossible !'", Vin Diesel a précisé de façon extrêmement solennelle, "Plus tard durant la nuit, je lui ai promis que nous y arriverions. Ça peut ne pas signifier grand chose pour beaucoup, mais pour moi, à un niveau personnel, c'est une promesse que j'ai faite à mon frère. Donc j'aimerais vraiment pouvoir l'honorer".

Vin Diesel n'est peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais il sait toujours jouer avec nos sentiments...