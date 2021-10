Army of Thieves : Jonathan Cohen au casting, Marion Cotillard l'a coaché pour son rôle (Interview)

La collaboration entre Zack Snyder et Netflix n'est pas terminée... on espère que les zombies ne vous font pas peur ! Après son film Dawn of the Dead sorti en 2004, le réalisateur et producteur va bâtir une véritable franchise autour de cet univers. Le film Army of the Dead est sorti en mai 2021 et aura une suite, Planet of the Dead. Mais ce n'est pas tout : une série animée intitulée Army of the Dead : Lost in Vegas arrivera en 2022. Sans oublier le nouveau film, Army of Thieves.

Ce film, disponible depuis ce vendredi 29 octobre sur Netflix, se déroule six ans avant le début de l'action d'Army of the Dead et donc avant l'arrivée des zombies. Il est axé sur Ludwig Dieter joué par Matthias Schweighöfer qui est aussi le réalisateur du long métrage. Au casting, on retrouve aussi Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Stuart Martin... et Jonathan Cohen ! PRBK a pu s'entretenir avec Zack Snyder et Matthias Schweighöfer qui nous parlent de la préparation du film et de l'acteur français !

Comment l'idée du prequel d'Army of the Dead est née

Purebreak : A quel moment l'idée d'un préquel sur Ludwig Dieter vous est-elle venue ? Après le tournage de Army Of The Dead ?

Zack Snyder : Elle nous est venue pendant le tournage. On y travaillait le week-end. Shay Hatten (co-scénariste, ndlr) et moi y réfléchissions tous les deux et chaque jour de tournage avec Matthias nous inspirait un peu plus à mettre en oeuvre ce film. On en a discuté avec lui et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il répondait : "Peut-être, faut voir". Au fur et à mesure que les idées ont été plus concrètes, l'excitation a été totale. La première scène que l'on a tourné pour Army Of The Dead est la scène d'exposition de Dieter à la boutique de serrurerie. L'easter egg est déjà là puisque la boutique a pour nom Gwendoline (nom du personnage de Nathalie Emmanuel dans Army Of Thieves). C'est intéressant de voir que tout prend sens. Dans cette scène, Dieter raconte l'histoire du Gotterdammerung (ce coffre fort inviolable et mythique) qu'il présente comme une oeuvre d'art. Quand on a tourné cette scène, on s'est dit que Army Of Thieves était là. C'est vraiment la genèse de ce projet.

Matthias, comment est-ce de travailler avec un réalisateur comme Zack Snyder ? C'était angoissant de devoir lui envoyer votre premier montage du film ?

Matthias Schweighöfer : Bien sûr que j'étais fébrile. Mais Zack est mon ami et un mentor. Je suis un énorme fan de son travail. Pour moi, il fait partie des grands avec Steven Spielberg, Ridley Scott, James Cameron, Martin Scorsese. Ce sont pour moi les cinq plus grands. L'avantage c'est qu'il est mon ami et mon mentor. J'étais très stressé mais Zack est toujours tellement cool. Il me parlait comme à un ami : "Calme-toi, détends-toi, je ne détesterais pas ton film, je vais l'adorer, tu le sais. La première version du script était tellement bien que l'on sait déjà à quoi il va ressembler. Qu'est ce qui pourrait mal se passer ?". Voilà ce qu'il me répétait (rires). Pour être honnête, je suis resté les yeux rivés sur mon téléphone quand je lui ai envoyé la première version du film. Elle durait 2h20 et j'ai été scotché sur mon téléphone pendant 2h20 en priant : "S'il te plaît appelle moi". Il m'a appelé tout de suite après et il m'a dit : "J'ai adoré mais..." (rires).

Zack : J'ai dit mais ? Je ne crois pas que cela soit vrai. Merci mon Dieu plutôt (merci).

Jonathan Cohen coaché par Marion Cotillard !

En tant que français, on est surpris de découvrir Jonathan Cohen dans Army Of Thieves qui balance des "fuck" toutes les 10 secondes. Comment est-il arrivé là ?

Matthias : Dans le scénario, Delacroix a toujours été un agent d'Interpol français. On s'est demandé qui on aimerait avoir dans le film et Jonathan a été proposé. On l'a appelé, on lui a proposé le rôle et il a accepté. Je me souviendrais toujours de son arrivée. Il m'a raconté qu'il avait demandé des conseils à Marion Cotillard pour le jeu en anglais comme ils sont amis. Elle lui a dit : "Tu vas y arriver". Il est arrivé sur le tournage en disant qu'il avait travaillé les scènes et les dialogues avec Marion. C'était marrant à voir. Il était toujours en train de dire : "I love Zack Snyder, he's amazing (il prononce avec l'accent français, ndlr). Il est mon producteur maintenant." Il était en feu pendant tout le tournage.