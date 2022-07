Amir de nouveau papa : sa femme Lital a accouché de leur 2ème enfant

Un deuxième bébé qui comble le couple de bonheur. Amir et Lital sont déjà les parents d'un petit Mikhaël, né en février 2019. En 2020, celui qui s'est fait connaître dans The Voice et a participé à l'Eurovision s'était confié sur la paternité dans une interview donnée à TéléStar. "Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde. Mais je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur. Lital m'a trouvé plus sensible qu'elle ne l'imaginait" avait-il déclaré. Toutes nos félicitations aux deux amoureux !