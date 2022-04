Amir bientôt papa pour la 2ème fois : sa femme Lital est enceinte et dévoile son ventre rond

L'histoire d'amour d'Amir et Lital a débuté avant la célébrité de l'ancien dentiste devenu chanteur. Ils se sont mariés en juillet 2014 en Israël, juste après la participation d'Amir à The Voice. "Une amie commune a voulu nous présenter car on chantait tous les deux... Et ça a été le coup de foudre ! On s'est mis ensemble très vite même si ce n'est vraiment pas sur la musique que notre relation est basée" avait-il confié à Public. Une histoire d'amour qui dure et qui est essentielle pour Amir. "Elle me canalise. Dans tous mes projets, elle me dit ce qui est perfectible, et je lui en suis reconnaissant (...) Elle me dira toujours la vérité, elle me cadre, m'aide et m'épaule" a-t-il confié l'an dernier à Ciné Télé Revue. Félicitations aux deux amoureux !