Amber Heard frappée par Johnny Depp ? Sa soeur confirme une violence altercation et donne des détails

Non, le procès de Johnny Depp et Amber Heard n'est pas terminé. L'acteur de Pirates des Caraïbes a porté plainte pour diffamation contre son ex-femme après la publication d'un article où elle évoquait les violences conjugales qu'elle aurait subies. Et depuis 18 jours déjà, les deux stars se déchirent au tribunal. Après les détails sur le caca gate, les accusations d'agression sexuelle ou encore les preuves de Johnny Depp sur les violences de son ex, c'est le camp Heard qui témoigne actuellement.

"Il l'a frappée plusieurs fois au visage"

Après Amber Heard qui a témoigné à la barre et a été accusée d'avoir plagié son discours, c'est sa soeur Whitney qui a livré son témoignage ce mercredi 18 mai 2022. A l'époque du mariage de Johnny Depp et de sa soeur, elle vivait dans le même complexe que le couple et a expliqué avoir assisté à une violente dispute survenue en mars 2015, deux mois après leur mariage. Whitney Heard Henriquez a expliqué que l'acteur qui ne veut plus jouer dans Pirates des Caraïbes était bourré quand il s'est disputé avec sa femme qu'il accusait de l'avoir trompé.

Une bagarre qui aurait rapidement dégénéré selon elle. "Ils se sont dit des choses horribles l'un à l'autre" a-t-elle expliqué. Selon elle, Johnny Depp aurait ensuite balancé une canette vers Amber Heard mais c'est son infirmière qui l'aurait reçue dans le dos. L'acteur aurait ensuite levé la main sur Whitney Heard avant de s'en prendre à sa femme. "Il l'a attrapée avec une main par les cheveux et l'a frappée de façon répétée au visage avec son autre main" a-t-elle déclaré, ajoutant que ce serait le garde du corps de Johnny Depp qui aurait séparé le couple.

Lors de son témoignage, Whitney Heard a aussi expliqué que cette relation toxique a détruit sa soeur. "Elle n'était pas bien physiquement. Elle pesait peut-être 45 kilos, elle était émaciée. Elle ne dormait pas. Elle a eu un problème au coeur et ses yeux étaient creusés" s'est-elle souvenue. Quant aux disputes et à l'attitude de Johnny Depp ? "S'il prenait de la drogue ou s'il buvait, il y avait toujours une bagarre. Il était sobre pendant un temp mais ça reprenait toujours et il se droguait ou il buvait et il y avait une dispute et c'était ce va-et-vient assez fréquemment" a-t-elle expliqué.