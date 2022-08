Amber Heard fauchée à cause de Johnny Depp : la somme folle qu'elle aurait perdu à cause de lui

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Vous pensiez qu'on n'entendrait plus parler de la guerre entre Johnny Depp et Amber Heard maintenant que le procès est terminé ? Dommage pour vous. Ce week-end, de nouveaux détails sur les coulisses du procès très médiatisé sont sortis sur le web. Et on y apprend que l'actrice que l'on verra prochainement dans Aquaman 2 serait complètement fauchée... à cause de son ex. Eh oui, leur petite guéguerre lui aurait coupé des millions selon elle.